AMETLIK Manchester United vallandas peatreeneri!

Kevadel kaheksandana üle finišijoone tulnud, ent Inglismaa karika võitnud Man Unitedi ümber ringlesid juba suve hakul jutud, et 54-aastasele hollandlasele otsitakse asendust. Aga suvel pikendas klubi temaga lepingut ning tõi juurde talle meelepäraseid mängijaid: kaitsjad Leny Yoro (vigastatud), Matthijs de Ligti ja Noussair Mazraoui, poolkaitsja Manuel Ugarte ning ründaja Joshua Zirkzee.

Nüüd, kui mängitud on üheksa vooru, on United 11 punktiga liigatabelis alles 14. kohal. Ka Euroopa liigas pole läinud hästi, sest esimesed kolm vooru mängiti viiki. Enne mängu West Hamiga spekuleeriti, et kaotuse korral saab ten Hag hundipassi. Nii ka läks.