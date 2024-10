Debüüdil tehtud Eesti mäesuusatamise parim tulemus tekitas Laines ikkagi pettumust

Punktikohale jõuaks vaid oma parima sõiduga

«Pettumus on suur,» ütles Laine Postimehega vesteldes otsekoheselt. «Arvasin, et mul on võimalik jõuda 30 hulka, kuid tuleb tunnistada, et ma ei teinud enda parimat sõitu. Teadsin, et kui teen enda parimate treeningsõitude laadse soorituse, võib sellest piisata. Kuid olen veel liiga ebastabiilne. Treeningutel on heade ja halvemate sõitude vahe liiga suur, siin tegin samuti häid ja halvemaid lõike ja nii see lõpptulemus tuli.»