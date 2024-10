Euroliiga täht lõi mängu ajal dopingukontrolli ametnikku

Saksa väljaanne Bild vahendab, et intsident juhtus 13. oktoobril karikamängus Alba ja Crailsheimi Merlinsi vahel, mille Euroliiga sats ühe punktiga võitis (75:74).

Alba keskmängija Koumadje lõi kohtumise ajal dopingukontrolli ametnikku. «Mehel oli Crailsheimi logoga akrediteering kaelas. Me isegi ei teadnud, kes ta oli. Ta surus ennast mõttepausi ajal mängijate vahele, lükates isegi mõned mehed kõrvale,» vahendas Alba tegevdirektor Marco Baldi sõnu Basketnews.

Baldi jätkas, et mängijad tõukasid ametniku eemale, kuid viimane tuli uuesti segama. Koumadje näitas kontrollijale, et too lahkuks. Seejärel lõi 221 cm pikkune keskmängija ametnikule vastu pead.