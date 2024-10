Rallimaailma tõusev täht: niimoodi me teiste pealt spikerdamegi

Kuigi kolmandat hooaega Rally1-masinas istuval prantslasel on (tunduvalt) vähem kogemusi kui teistel tehasesõitjatel, on tal tänu tehnoloogiale kasutada abivahendid, mida eelmistel põlvkondadel polnud.

Kerge aimu, kuidas see töö välja näeb, sai M-Spordi dokumentaalsarja «More than Machine» uuest osast «New Blood», kus mehed vaatasid Läti MM-ralli eel läbi võidukihutamise kolmandat katset: 27,56 km pikkust Tukumsi katset.

«Meil on Rally TV pardakaamera videod, mida läbi vaatame. Kasutamegi kaht Rally2-auto videot, et oma legendile peenlihvi anda. Meil on teistest vähem kogemusi, kuid üritame nende videote põhjal teiste pealt veidi spikerdada, et katsetest paremini aimu saada ja neid mõista. Videod aitavad meid meeletult,» selgitas Fourmaux.