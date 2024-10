Hispaania tennisetäht tunnistas ausalt: läksin Araabiasse mängima raha pärast

Turniiri võitnud itaallane Sinner teatas eelmisel nädalal, et tema ei mänginud raha pärast, vaid seetõttu, et tol turniiril osales kuus parimat mängijat. Talle finaalis 7:6, 3:6, 3:6 kaotanud Alcaraz aga ütles, et valetaks, kui teataks, et rahal mõju ei olnud. Turniiri võitja kasseeris ju summa (7,5 miljonit dollarit), mida enamik tennisiste terve karjääri jooksul kokku ei saa.