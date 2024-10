Vastuoluline reeglimuudatus on ajanud suusarahva kahte leeri

Nimelt anti Austrias Söldenis avapauk mäesuusatamise MK-hooajale, kus norralased võtsid Alexander Steen Olseni vedamisel kolmikvõidu. Selle asemel räägitakse peaasjalikult aga teistest meestest: neljandana lõpetanud Lucas Pinheiro Braathenist (23) ja 23ndaks platseerunud Marcel Hirscherist (35).

Mäesuusasõpradele on mõlemad nimed mõistagi tuttavad, nagu on neile teada ka fakt, et mõlemad mehed kuulutasid vahepeal karjääri lõppenuks. Braathen 2023. aasta sügisel, Hirscher koguni 2019. aastal.

Nüüd olid mõlemad aga stardijoonel tagasi, tekitades sellega palju furoori.

Põhjuseks polnud aga tõsiasi, et mõlemad võistlevad nüüd uue lipu all. Braathen on Norra risti vahetanud nimelt ema sünnimaa Brasiilia vastu ning Austrias sirgunud Hirscher talitas samamoodi, hüpates Hollandi leeri.

Põhjus peitus hoopiski reeglimuudatuses, mis võimaldas neil starti tulla.

Nimelt on mäesuusatamise MK-sarjas tänavusest kasutusel n-ö vabapääse, millega ala legendidel on võimalik lihtsustatud korras MK-etapil starti pääseda, seda stardinumbriga 31.

Ent selle teenimiseks peab olema tõepoolest legend ehk sul peab olema varasemast ette näidata OM- või MM-kuld, MK-sarja üldvõit või vähemalt viis MK-etapivõitu kindlal distsipliinil.

Kuigi ühest küljest on lahe, et legendid ala juurde naasevad ja fänne rõõmustavad, on sellel mündil ka teine pool: nõnda võtavad nad kellegi teise koha lihtsalt ära.