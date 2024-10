Jaapani rallil startiv maailmameister: kogesin viimati midagi sellist 1986. aastal

«Fit Easy oli see, kes mulle säärase ettepaneku tegi. Jaapani inimestel on head mälestused minust Toyota Celica roolis, seega leidsingi, et see oleks fännide jaoks tore, kui nõustuksin. Nõnda helistasingi vanale kaardilugejale [Denis Giraudet'le] ja ütlesin: läheme lõbutseme veel korra koos!» selgitas Auriol väljaandele DirtFish, kuidas säärane võimalus avanes.