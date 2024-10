Fortuuna viib meie klubid Sloveeniasse ja Türki

Mistra vastaseks loositi hetkel Sloveenia liigas seitsmendal kohal paiknev Jeruzalem Ormoz, kes alistas eelmises ringis kaotud avamängu järel Bosnia ja Hertsegoviina meeskonna RK Boraci 53:45. Eestlaste vastased on kahel korral varasemalt samas sarjas osalenud ning nende laeks on seni jäänud just kolmas ring.