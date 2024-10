Eesti koondis sai ookeani tagant veidi abijõude, kuid kaugeltki mitte kõiki

Naiskonna peatreeneri Kaspars Majenieksi sõnul on koondis veelgi noorem kui möödunud aastal. «Me analüüsisime treeneritega möödunud aastal toimunud valikmänge ning oleme teinud korrektuurid. Peame näitama paremat mängu, sest eelmisel aastal me ei suutnud oma potentsiaali realiseerida,» sõnas ta alaliidu pressiteates.

Majenieksi jätkas: «Samal ajal peame mõistma, et meie koondis on veelgi nooremaks läinud, sest osad naised on liikunud USA ülikoolidesse. Meil on kümme naist USAs, kes võiksid olla rahvuskoondise kandidaadid ning peame selle olukorraga leppima.»

«Olen väga õnnelik, et kõik Euroopas mängivad naised saavad novembris toimuvatel valikmängudel osaleda. Väga hea uudis on, et Kadri-Ann Lass on tagasi suures korvpallis ning tagasi koondises. Lisaks sellele õnnestub USA-st tulla koondist esindama Keandra Kooritsal ning ka Lisa Sirgil, kes on esmakordselt naiste koondises,» rääkis peatreener.