Üks spordijuht jääb enesele kindlaks: ei mingeid venelasi, ka mitte neutraalses staatuses

WA juht kinnitas, et ükski Venemaa ega Valgevene kergejõustiklane ei pääse jätkuvalt selle organisatsiooni egiidi all peetavatele võistlustele ei oma lipu all ega neutraalses staatuses. Nende riikide sportlased on rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldatud 2022. aasta märtsist saati. WA on igal aastal sanktsioonidega jätkanud.