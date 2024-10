Jüri Lepp: Eesti klubid on paremaks läinud!

«Serviti eelis on see, et kõik tunnevad üksteist väga hästi, meeskonna koosseis muutub aastete jooksul vähe. Käsipall on sportmäng, kus üksteisemõistmisel ja heal kokkumängul on eriti suur roll. Meil muutus sats suvega päris kõvasti ning loodan, et kevadeks oleme päris head,» lausus Lepp.