ANALÜÜS Rannula dirigeerimas, hoolealused viimistlemas: Kalev/Cramo jätkab palju jõukamate satside paljastamist

«Kõik 11 meest on meile vajalikud. On perioode, kus mõned kukuvad ära. Kuna meil on ka vigastusprobleeme, siis peame mingite mängijatega ettevaatlikud olema. Iga mees on praegu kulla hinnaga,» nentis Rannula, kellele ei meeldi aga vabandusi otsida.

«Üldiselt olen ikka rahul. Eriti noorte kuttidega. Ei hakka kedagi nimeliselt esile tooma, aga nad on väga-väga tublid nii trennis kui ka mängudes. Just suhtumiselt ja professionaalsuselt. Igal juhul praegu kiidan, aga ei hakka kedagi veel NBAsse saatma. Töötame edasi. See on alles oktoobri lõpp. Mänge on veel ees kõvasti.»