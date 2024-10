Heas hoos Pärnat ületas Eesti rekordi tervelt kümne silmaga

Et 18 meetri harjutuses lastakse ainult 60 lasku (30+30), on maksimaalne tulemus 600 ning sellest jäi Pärnatil puudu ainult tosin silma. Tema laskudest 48 läksid kümnesse ja 12 üheksasse. Eelmine rekord 578 silma oli 2020. aastast Laura Nurmsalu nimel.

«Ma pole sisehooaega kunagi armastanud ja viimastel aastatel olen 18 meetri pealt vähe võistelnud, sest mul on aastaringselt Šveitsis 70 meetri laskmise võimalus. Aga et tegin sel suvel tulemuste poolest arenguhüppe, oli endal ka põnev teada, kuidas see siselaskmise tulemuses võiks peegelduda. Olen väga rahul,» ütles Pärnat vibuliidu pressiteate vahendusel.