Kalev/Cramolt koslepi saanud peatreener keeldus Rannulaga kätt surumast ja sõitles eestlast

Kalev/Cramo võitis kindlalt kolm esimest veerandaega. Neljandal perioodil kärpisid võõrustajad kaotusseisu. Eesti klubi tahtid Le Porteli mänguga luua endale veidi puhvrit, sest eurosarjas loeb iga punkt. Sellega kaasnes aga konflikt. Võõrustajate peatreener Eric Girard oli solvunud, et Rannula võttis 1.49 enne lõppu 19-punktilisest eduseisust aja maha. Too väljendas pahameelt nõnda valjult, et sai tehnilise vea ning keeldus lõpuvile järel eestlasest kolleegiga kätlemast.

«Ma ei tea, kas ta ise polnud kursis, aga üritasin talle selgitada, et tänasel päeval on punktivahe veel ülioluline. Meil on Albaga kõik veel lahtine. Iga punkt on arvel. Pole mingit teemat,» selgitas Rannul, aga mõistis ka Girard'i. «Arusaadav. Vastane oli koduväljakul teinud kehva mängu, tekkis frustratsioon. Ega ma liiga palju sellele tähelepanu ei pööra.»