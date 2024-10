PARC FERMÉ Tutvustame meest, keda nähes vajutavad rallimehed piduripedaali põhja

Robert Virves ja Aleks Lesk Kreeka MM-rallil. Just kaardilugeja Lesk on «Parc Fermé» ajaloo esimene saatekülaline.

Postimehe rallisaade «Parc Fermé» tegi ajaloolise sammu ning kutsus saatesse esimest korda külalise. Stuudios on lisaks Karl Mihkel Ellerile ja Kauri Pannasele kaardilugeja Aleks Lesk, keda kutsutakse ralliringkondades ka nn «halliks kardinaliks». Lisaks sellele, et Lesk on Robert Virvese ja Joosep Ralf Nõgene kaardilugeja, on pea terve elu ralli juures olnud saarlasel mitmeid varjatud andeid, millele saates valgust heidame. Näiteks, kui rallimehed teda kiiruskatsel publiku seas näevad, teavad nad, et piduripedaal tuleb põhja vajutada. Head kuulamist!