Autoga üle katuse käinud Soome ralliäss muretseb oma tuleviku pärast

«Ma tahaksin selles autos olla,» ütles Pajari DirtFishile pärast õnnetust raja ääres. «Loodan, et see polnud selle teekonna lõpp.»

Kõik märgid viitavad endiselt Pajari helgele tulevikule Toyotas, seda kinnitas ka tiimipealik Jari-Matti Latvala. «See oli tema kolmas kord Rally1-autos. Ta tegi väga head tööd enne Soomes ja Tšiilis. Siin (Kesk-Euroopa rallil – T. G.) nägime, et ta läks aina paremaks ning suudab näidata kiiret aega ka asfaldil.

See oli kahetsusväärne õnnetus, väike viga, mille eest ta maksis üsna suurt trahvi. Aga igal sõitjal on hooajal üks või kaks ebaõnnestumist. Ta on olnud üldiselt väga järjepidev.»