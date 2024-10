Patrail jääb kõrvale, Jaanimaa vigastus külvab ärevust

Rivistusest puudub Eesti läbi aegade edukaim käsipallur Mait Patrail. 13 hooaega Saksamaa kõrgliigas mänginud 36-aastane Patrail kuulus 2023-24 ThSV Eisenachi ridadesse, aga pole praeguse seisuga uut koduklubi leidnud.

«Maiduga oli meil kokkulepe, et ta jääb uue klubi otsingute tõttu esimesest faasist eemale,» vahendab käsipalliliit peatreeneri Noodla sõnu. «Muus osas on meil kõik mehed kohal, keda näha soovisime. Loomulikult tekib hooaja jooksul pisivigastusi, kuid õnneks ei ole see takistanud kellelgi päris kohale tulemist.»

Üks pisivigastusega kimpus olevaid mängijaid on Eesti ründefaasi silmas pidades väga oluline Dener Jaanimaa. Kogenud vasakukäeline viskekahur mängib pärast kolme Jaapani kõrgliigas veedetud aastat alates sellest sügisest Kuveidi kõrgliigaklubis Sulaibikhat SC, kelle ridadesse kuulub ka teine Eesti koondislane Karl Toom.

Kahjuks on Jaanimaa hetkel hädas hüppeliigesevigastusega. «Paranen ja juba on parem. Mänguni on õnneks veel aega,» sõnas 35-aastane Jaanimaa Postimehele.

Koondise abitreener Janar Mägi märkis, et Jaanimaa roll on meeskonna jaoks väga oluline lüli. «Ta on võimeline meid igas mängus 10 väravaga aitama. Tema puudumine võib tekitada ründefaasis väga tõsise defitsiidi. Loodame, et trauma pole nii tõsine, et ta ei saa 100%-ga mängida,» lausus Mägi Postimehele.