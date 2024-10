Isegi Prantsusmaa klubi president vabandas pärast Kalev/Cramolt saadud kolakat

Nüüd jõudis otsapidi järg presidendile Yann Rivoalile. «Lugupeetud toetajad, tahaksin öelda paar sõna meie teisipäevase mitte-mängu kohta Kalevi vastu Chaudronis. Seda matši on raske seletada. Meeskond peab reageerima nüüd reedel, kui võtame vastu La Rochelle'i. Kaks kohtumist järjest ei tohi selline asi juhtuda.

Me oleme kõik mängijate taga, et aidata neid tagasi õigele teele. Ka mulle tegi see häbiväärne esitus haiget,» sõnas sotsiaalmeedias Rivoali, kes kutsus poolehoidjaid üles reedel taas saali tulema ning omadele kaasa elama.