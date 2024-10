TOP 7 Heiko Rannula ajastu Kalev/Cramo kõige vägevamad võidud

«Võib öelda, et prantslaste sats sobib meile. Neil on minu silmis läbinähtav taktika, olime selleks valmis,» tõdes Rannula.

2. Kodus Cholet 80:73 (29.03.2023)

«Super atmosfäär ja super publik, aga meil on palju juurde panna,» tunnistas ka Rannula.

Võõrsil saadigi kordusmängus 21-punktiline sahmakas ning finaali uks jäi suletuks. Aga nädal varem Tondirabas tehtut ei pisenda see kuidagi.

1. Võõrsil Bamberg 85:67 (15.03.2023)

Imelise Europe Cupi hooaja magusaim kirss tordil. Kui üheksa päeva varem alistasid kalevlased rikkaliku ajalooga Saksamaa klubi veerandfinaali avamängus vaid kolme punktiga, arvasid nii mõnedki, et küll palju kuulsam meeskond paneb kodus oma paremuse maksma. Läks aga vastupidi.

Pärast üsna lahtist algust saadi võõrsil kaitsemootor nurruma. Bamberg hoiti teisel poolajal 24 punkti peal. Tasuks kindel 85:67 mänguvõit ning koondsooriga 165:144 pääs poolfinaali. Matši kaalu arvestades on tabeli esikoht üsna selge.

«Mehed enam ei üllata mind. Sest nad on sel hooajal nii palju kordi juba sedasama sisu ja enesekindlust näidanud. See meeskond on sel hooajal end nii palju kordi tõestanud,» ütles Rannula toona.