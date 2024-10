Hyundai ikkagi jääb? Firma tegevjuht süstis oma kõnega rallifännidesse usku

Kui tavalise põrinasõbra jaoks ei pruugi need laused midagi tähendada, siis õiged rallientusiastid teavad, et Hyundai tegevjuhi mainitud N-bränd on just see, mida Lõuna-Korea autotootja autoralli MM-sarjas reklaamib.

Kuigi paralleelselt on Hyundai suunanud oma tähelepanu ka kereautodele – sellest ka rallikarussellist lahkumise jutud –, siis seal hakatakse osalema luksusbrändi Genesise nime all. Nõnda nähaksegi Chungi äsjast kõnet kui kinnitust sellele, et Hyundai on ikkagi WRCsse jäämas.

Vastab tõele, et meil olid omad kahtlused, sest me ei teadnud, mis suunas meie sport liigub, aga kui saime selles selguse, oli ka klaar, et jääme. Me tahame jääda. Paraku ei tea me lihtsalt jätkuvalt, mis saab sellest spordist 2026. aastast, kuid see on see, mida vajame. Sellest suunast lähtuvalt on meil võimalik teha ka omi plaane ja otsuseid. Praegu oleme aga siin ning seda selleks, et võita.»