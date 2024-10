PRESSISEKTOR Heina-eufooria on ehtne, sest teda kiidetakse Hispaanias, mitte Eestis

Nädala staar – BC Kalev/Cramo

Mäletatavasti ei õnnestunud Eesti korvpallimeistril kvalifitseeruda sihiks seatud FIBA Meistrite liigasse ja tuli leppida tugevuselt neljanda eurosarja FIBA Europe Cupiga, kus jõuti üle-eelmisel hooajal poolfinaali. Alagrupis on Kalev alustanud väga hästi – neljast mängust neli võitu, teisipäeval alistati võõrsil neli korda suurema eelarvega Prantsusmaa kõrgliigaklubi Le Portel. «Kui tsentri positsioon välja jätta, võtab Kalev/Cramo neid võite Eesti mängijatele toetudes. Näiteks Kasper Suurorg on tõusnud tähtsasse rolli,» sõnab Jagomägi.

Nädala krahh – Selver x TalTech

Kui korvpallimeistril läheb hästi, siis Eesti võrkpallimeistril halvasti. Selver x TalTech on kaotanud Croniment liigas kõik viis kohtumist, viimati saadi kolmapäeval 1:3 lüüa Pärnult. Välismaalased ei kõlba, koostööd pole, meeskond ei toimi, kaotused kuhjuvad. «Kui midagigi positiivset otsida, siis tegelikult on TalTechil neli kuud aega, et end käima saada, sest otsustavad kohtumised jõuavad kätte alles kevadel,» sõnab Juhkami.

Reibas rõõm – Põlva Serviti ja Mistra võidud eurosarjas

Valitsev Eesti meister Põlva Serviti oli tugevuselt kolmanda eurosarja EHF European Cup teises ringis kahe mängu kokkuvõttes 61:48 parem Hollandi klubist Zwartemeeri Hurry-Up. Mistra alistas pärast võõrsil 30:34 kaotatud avamängu VHC Šviesa (Leedu) teises matšis 31:25 ja kokkuvõttes 61:59. «Iga kord, kui mõni Eesti pallimänguklubi eurosarjas kellestki jagu saab, on see saavutus. Serviti on Euroopas varemgi edukas olnud, aga Mistra jaoks on see esimene euroedu. Kindlasti klubi jaoks väga oluline,» arvab Järvela.