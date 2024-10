Valitseva meistri väike suurpuhastus: üks leegionär saadeti koju, teise puhul vaagimistöö käib

Selver x TalTechi hooaja algus on kulgenud üle kivide ja kändude.

Valitseva Eesti võrkpallimeistri Selver x TalTechi jaoks on tänavune hooaeg alanud äärmiselt kummastavalt. Kuigi Euroopas on esinetud korralikult ning jõutud Challenge Cupil 1/16-finaali, siis koduliigas on nelja vooru järel neil võiduarve jätkuvalt avamata.