Debatt 25 000 euro ümber. On selle sportlasele andmine aus või kasutatakse teda hoopis nõnda ära?

Loogiline on see, et noorsportlase saad oma reklaami ja turundust kandma ühe hinna ja A-klassi tippsportlase teise hinna eest. Millest aga meie räägime Pafi teemal – neil on soov ära anda 25 000. Nüüd, kuidas võiks seda teha?

Kui paigutada see raha lihtsalt turundusse, siis jääks spordis see raha ju saamata. Praegune lõpptulemus on see, et üks sportlane saab selle 25 000 eurose stipendiumi, mis on ka EOK mõistes päris suur raha. Tippsportlase eelarve on heal juhul kuskil 150 000 eurot ja noorel sportlasel on ca 25 000 ühe aasta ettevalmistusraha. Pigem on see lähenemine nutikas,» sõnas ta.