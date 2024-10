Ekskoondislane naasis vana armastuse juurde

«Ainus korvpallile spetsialiseerunud pank Eestis on kõrges mängus tagasi. Daamid ja härrad Indrek Kajupank on Raplas tagasi – mees, kes on kapteni rollis tassinud Rapla meeskonna korduvalt medalitele,» kirjutas klubi ühismeedias ning tänas südamest ka Saku esiliiga meeskonda Paide Viking Window, kes tuli neile vastu ja oli valmis ühest oma tugitalast loobuma.