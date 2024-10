Žalgirise võit külvab skandaali, lamenti löövaid serblaseid süüdistatakse venemeelsuses

BRYANT DUNSTON FOR THE WIN😱 #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/3UI3XV3Y42

«Crvena Zvezda on pealaest jalatallani venemeelne»

«Topelt-Euroliiga nädal algab mänguga meeskonna vastu, kelle nimi on viimasel ajal tekitanud liiga palju negatiivseid emotsioone. Belgradi Crvena Zvezda on praegu üks enim vihatud meeskondi Kaunases. Arvestades, et Venemaa klubid mängivad oma liivakastis, kuhu nad loodetavasti ka jäävad, on see Serbia klubi ainus Euroliigas, kes ilmselgelt esindab muust Euroopast erinevaid väärtuseid,» kirjutas fännirühmitus.