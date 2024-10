Kergejõustiku Euroopa meister tegi avameelse ülestunnistuse

Kergejõustiku sise-EM ja -MM toimuvad uuel aastal märtsis ning väli-MM alles septembris. Swobodale meeldib see. "Arvan, et hooaeg tuleb raske, aga on suurepärane, et sisehooaja algus on hiline, kuna esimene võistlus on veebruaris. Enne suvehooaega on paus, mil saame puhata ja treenida. Loodan, et olen septembriks valmis. Ma pole sel kuul varem nii kiiresti jooksnud – loodetavasti seekord suudan."