Max Verstappeni isa rahvusvahelisele autoliidule: osa teist ei taha, et mu poeg võidaks

Red Bull Racingus neljanda järjestikuse MM-tiitli poole liikuv Max Verstappen edestab neli etappi enne lõppu lähimat jälitajat Lando Norrist (McLaren) 47 punktiga. Vahe kahanes eelmisel GP-l Mehhikos, kui Verstappen sai kahe ohtliku manöövri eest kokku 20 trahvisekundit. Sellele vaatamata lõpetas 27-aastane hollandlane kuuendana, Norris ületas finišijoone teisena.

Jos, kes on osalenud 107-l vormel 1 etapil, oli kohtunike otsuse peale pahane. 52-aastane endine võidusõitja selgitas ajalehele De Telegraaf, et tema poeg peab sõitma agressiivselt, sest Red Bulli auto pole piisavalt kiire.

«Max teeb kõike, et oma MM-tiitlit kaitsta. Ta ei muuda oma sõidustiili lihtsalt sellepärast, et mõnele kohtunikule ta ei meeldi. Maailma autoliit peaks mõtlema, keda nendele ametikohtadele paneb, et ei tekiks huvide konflikti. Pean selle all silmas endisi võidusõitjaid, kes on nüüd kohtunikud ja kellel on teatud eelistused,» ütles Jos Verstappen.

Mõistagi pidas ta silmas kolmekordset F1-etapivõitjat, Suurbritanniast pärit Johnny Herbertit, kes oli kohtunik Mehhikos ning on ka järgmisel etapil Brasiilias. Võib oletada, et Jos Verstappen ründab Herbertit seetõttu, et ta on Norrisega samast rahvusest.

Herbert vastas Jos Verstappeni süüdistusele. «Alati jääb kahtlus, et Briti kohtunikud on kallutatud. Aga kui istume võistluste kontrollruumis, ei ole tähtis rahvus, vaid pühendumine FIA reegliraamatule. Väide, et meil on eelistused, on absurdne,» sõnas 60-aastane Herbert Action Networkile.

Ta jätkas: «Viimasel võistlusel töötasid minu kõrval ameeriklane, belglane ja mehhiklane ning kõigil oli võrdne sõnaõigus. Püüame otsustes olla õiglased ja mõistlikud. Kui sõitja rikub reegleid, peame tegutsema. See on meie töö ja see pole seotud eelistustega.»

Brasiilia GP toimub tuleval nädalavahetusel. Pärast seda sõidetakse veel Las Vegases, Kataris ja lõpetuseks Abu Dhabis.