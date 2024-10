Mattias Käit laekunud diagnoosist: ebaõnn, karjääri esimene seda tüüpi vigastus

«Reielihase teise astme rebend. Uuringute põhjal võib öelda, et paranemine võtab aega kolm-neli nädalat. Eks oleneb, kui hästi paranemine läheb. Ise tahan kindlasti naasta nii kiiresti kui võimalik,» sõnas Käit, kes vahetati vigastuse tõttu pühapäevases mängus Bukaresti Steauaga 36. minutil välja.

Arvestades, et täna on 31. oktoober, Eesti koondise järgmised Rahvuste liiga kohtumised peetakse 16. ja 19. novembril (vastasteks Aserbaidžaan ja Slovakkia, mõlemad võõrsil) ning Käidi prognoositava vigastuspausi pikkus on kolm-neli nädalat, siis jäävad tal sinisärkide mängud suure tõenäosusega vahele.

«Koondis koguneb juba pooleteise nädala pärast. Suure tõenäosusega ma meeskonda aidata ei saa. Ebaõnn, et just nüüd see vigastus mind tabas. Ma pole senise karjääri jooksul kordagi varem reielihase traumaga kimpus olnud,» rääkis Käit.

Eesti koondist on Käit esindanud 56 A-maavõistluses, kus on löönud kaheksa väravat. Oktoobris A. Le Coq Arenal peetud Rahvuste liiga mängud (3:1 võit Aserbaidžaani üle ja 0:3 kaotus Rootsile) tegi ta kaasa algusest lõpuni. Novembris peatreener Jürgen Henn aga temaga ilmselt arvestada ei saa.

Keskpoolkaitsjate seas on Käit praegu koondise kogenuim liige, sest ülejäänud valikus olevate meeste – Martin Miller, Markus Poom, Mihkel Ainsalu, Rocco Robert Shein, Martin Vetkal, Kevor Palumets, Patrik Kristal – arvel on selgelt vähem koondisemänge.

26-aastane Käit kuulub Rapidi ridadesse alates 2022. aasta algusest ja praeguseks on ta Rumeenia kõrgliigas esindanud meeskonda 83 mängus, kus on löönud neli väravat. Käimasoleval hooajal on Käit olnud pigem Rapidi põhimees – 14 vooru jooksul on ta põhikoosseisus alustanud kaheksal puhul. Nüüd tuleb aga võtta aega ravile.

Rapidi hooaeg Rumeenias on kulgenud viigilainel – 14 mänguga on neid tehtud koguni kaheksa. Võite ja kaotusi on võrdselt kolm. 17 punkti annab Eesti koondislase koduklubile 16 meeskonna konkurentsis praegu 10. koha, aga tabel on tihe, sest nii 3. kui ka 13. kohast lahutab Rapidit kõigest neli punkti.

Mattias Käit Sündinud: 29. juuni 1998 (26-aastane)

29. juuni 1998 (26-aastane) Positsioon: poolkaitsja

poolkaitsja Klubikarjäär: 2015–19 Fulham, 2018 Ross County, 2019–21 Domžale, 2021 Bodö/Glimt, 2022–... Bukaresti Rapid

2015–19 Fulham, 2018 Ross County, 2019–21 Domžale, 2021 Bodö/Glimt, 2022–... Bukaresti Rapid Koondisekarjäär: 56 A-maavõistlust (debüüt 17-aastasena 2016 jaanuaris Rootsi vastu) ja 8 väravat

56 A-maavõistlust (debüüt 17-aastasena 2016 jaanuaris Rootsi vastu) ja 8 väravat Saavutused: Balti turniiri võitja 2021, Hõbepall 2017 ja 2021, Norra meister 2021