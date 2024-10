Laskesuusakuningas Bø sukeldub jalgpallimaailmasse

Bø lõpetab oma karääri laskesuusatajana pärast 2025/2026 hooaega. Strynist pärit sportlase tuleviku üle on endiselt küsimärgid õhus. Kolmapäeva hommikul kergitas ta TV2 veergudel selle osas saladuseloori.

Kui Bø parasjagu ei võistle ning saab kodus olla, külastab ta tihti Gjemselundi staadionil mänge. «Mulle meeldib sport ja jalgpall,» tunnistas ta. «Kongvinger on jalgpallilinn, nii et siin olles lähen pigem vutti vaatama, kui suusatama.»

«Ma loodan, et ta saab meie klubist osa. Ta oleks meile väga väärtuslik,» vastas spordidirektor Espen Nystuen, kes näeks laskesuusastaari töötamas turundusjuhina. Nystuen lisas, et Bø kuulumine Kongsvingeri fännide hulka on väga hea reklaam.