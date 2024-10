Jalgpalliliit jagas Ida-Virumaa amatööridele ülirangeid karistusi

Jalgpalliliit ametlikult seda ei ütle, aga pressiteate sõnastus viitab kokkuleppemängule. Selle kinnituseks on ka asjaolu, et kõik kolm meest mängisid eelmisel hooajal Kohtla-Järves paikneva FC Järve klubi ridades. Mullu jäi sats Eesti teises liigas eelviimaseks.

Škaleta ja Merilo on mõlemad väljakule jooksnud ka kõrgliigas. Škaleta on seal platsil jooksnud lausa 219 kohtumises. Merilo on Paide postide vahel seisnud 9 matšis.