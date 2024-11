AMETLIK Manchester United sai uue peatreeneri, kes aga kohe tööle ei asu

Amorimi lepingus seisab, et ta võtab Inglismaa tippklubiga ohjad üle alles novembri lõpus, pärast koondisepausi. Seniks jääb portugallane kodumaa tipu Lissaboni Sportingi etteotsa, kus algas tähelend 2020. aastal.

The Guardian vahendab, et United maksis 39-aastase treeneri eest 10 miljonit eurot. Inglismaa kuulsaima vutisatsi tüüris on portugallane 2027. aastani.