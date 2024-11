Spordipsühholoog Snežana Stoljarova on aastaid sportlastega töötanud ning näinud vahetult pealt nii nende professionaalset kui ka emotsionaalset elu. Just Stoljarova tuge tunnustab filmis ka temaga alates 2021. aastast töötanud Sild­aru, kellel on aidanud tippsporti naasta just treeninguteväline psühholoogiline abi.