Epp Mäe mõtleb tippsport naasmisele: lõpuks loeb, kas suudan tippu tagasi murda

Tiitlivõistlustelt seitse medalit võitnud 32-aastane Mäele tekitas põlv muret juba mitu aastat ning ta otsustas suvel minna lõikusele. Tokyo olümpiamängudel kaheksanda koha saanud Mäe Pariisi mängudele pääset ei teeninud.

Nüüd on lõikusest möödas rohkem kui neli kuud ning novembri keskel toimub uus uuring, et näha, kuidas põlvesidemed on paranenud. Mäe pole veel otsustanud, kas jätkab sportlaskarjääri või mitte.

«Kindlasti olen selle peale mõelnud. Ma võib-olla ei kiirusta selliseid pikemaid plaane tegema, lihtsalt sellepärast, et lõpuks mängib see, kuidas ma selle põlvega tagasi sporti tulen, kas ma suudan sinna tippu tagasi murda – kahekümnendatel kohtadel maadlemine, see ei motiveeri mind,» vahendas kaheksakordse tiitlivõistluste medalisti sõnu ERR Sport.

Pariisi olümpial jäi Mäel käimata, teleri vahendusel nähtu on näidanud, et maadluses on aset leidnud põlvkonnavahetus. «Vanemad sportlased ei ole nii palju löögile pääsenud ja on tulnud uued nimed, kes ka saavutasid tõesti tulemusi olümpial, et selline päris jõuline noorte pealetulemine on olnud,» arvas Mäe.

Mäe on treeninud Ahto Raska ja Maksim Molonovi käel ning alustas aasta alguses treenimist Vladimir Kotishani juhendamisel. Naistemaadluses sai ta kehakaalus kuni 75 kg 2016. aastal Rio de Janeiro olümpial 13. ja kehakaalus kuni 76 kg 2021. aastal Tokyos kaheksanda koha.

Mäe on MMidelt võitnud neli medalit, neist kirkam oli 2021. aastal Oslos saadud hõbe, 2015., 2019. ja 2022. aastal sai ta kaela pronksmedali. 2021. aastal tuli ta Varssavis Euroopa meistriks, aasta hiljem teenis hõbeda ja 2017. aastal pronksi.