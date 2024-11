Red Bull vihjas, et Pérezi F1 karjäär võib peagi läbi saada

Eelmisel nädalal Mehhikos sõidetud F1 etapil sai kohalik sõitja Pérez alles 17. koha. Kuigi ootused olid enne GP-d kruvitud kõrgeks, ei suutnud Pérez neid täita. See lükkas taas käima spekulatsioonid, et kuigi tal on 2025. aastaks Red Bulliga kehtiv leping, siis võib ta oma sõitjakohast ilma jääda juba pärast Sao Paulo GP-d Brasiilias.

Kui Hornerilt uuriti, kas alates maikuust kehvasti esinenud Péreziga võidakse nüüd leping lõpetada, vihjas ta, et tegemist võis tõesti olla mehhiklase viimase F1 võistlusega kodumaal.

«Võib saabuda hetk, mil tuleb teha raskeid otsuseid. Langesime konstruktorite arvestuses kolmandaks. Meie eesmärk on püüda tagasi esikohale tõusta, kuid järelejäänud nelja võistlusega võib see osutuda liiga raskeks,» vahendas Hornerit ESPN.

Kuigi meedias spekuleeriti, et juba Mehhiko GP võis jääda Pérezi F1 karjääri viimaseks võistluseks, siis vähemasti Brasiilias on ta veel stardis. Horner selgitas, et Pérezi nädalavahetus Mexico Citys oli õunde ja tal ei tulnud midagi välja.

«Ta teab, et vormel 1 on tulemustepõhine äri. Kui sa tulemust ei tee, siis paratamatult langeb sulle palju tähelepanu. Meeskonnana vajame, et mõlemad autod tooks punkte ja see on vormel 1 olemus.

Töötame temaga nii palju kui võimalik, et teda toetada. Arvan, et oleme teinud kõik endast oleneva, et Checot toetada ja jätkame seda nädalavahetusel Brasiilias. Kuid võib saabuda hetk, mil sinna saab parata väga vähe,» jäi Horner oma vastuses krüptiliseks.