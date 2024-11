FOTOD JA VIDEOD Maailma spordistaarid kehastusid Halloweenil karvasteks ja sulelisteks

2.24 pikk Prantsusmaa korvpallur Victor Wembanyama tõmbab tavainimeste pilke juba puhtalt oma pikkusega. Kahel viimasel aastal on ta aga kehastunud kummituslikeks filmikangelasteks.

'Slenderman' in 2023 & 'No-Face' tonight... 7'3" but inconspicuous 👻😅 https://t.co/SQctfZ1ez0 pic.twitter.com/4ad4CJTSrR

Halloween on läänekristliku pühakutepäeva eelõhtul tähistatav kalendritähtpäev. Ajaloolaste arvates on selle juured tõenäoliselt paganlikes ja keldi rituaalides. Halloween on eriti populaarne Põhja-Ameerikas. Halloween'i jooksmine toimub 31. oktoobril.