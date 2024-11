Eestiga seotud rallimees võib saada päästva õlekõrre

Mõne aasta eest Hyundai ja M-Spordi WRC- ja Rally1-autosid juhtinud 30-aastane Suninen osales tänavu viiel MM-etapil Rally2-autoga, kuid ei saanud kirja ühtegi punkti. Oktoobris ujus aga pinnale info, et Suninen võib järgmiseks hooajaks üle minna Toyotale ja et ta on nende Rally2-autot juba Prantsusmaal testinud.