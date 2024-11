Norris: Verstappen teab sisimas, et käitus valesti

Kolmekordne maailmameister Verstappen sai Mehhikos pärast Norrisega jagelemist kaks 10-sekundilist karistust. Norris arvab, et kuigi avalikkuses räägib hollandlane üht juttu, siis tegelikult teab ta väga hästi, et eksis reeglite vastu.

«Max teab, mida ta peab tegema. Ta teab, et käitus valesti, sisimas ta teeb seda. Ja tema peab muutuma, mitte mina. Max on stardirivi üks võimekamaid sõitjaid, kui mitte kõige võikema. Ta teab, mida ta saab ja mida mitte ning millised on piirid,» vahendas Norrist BBC.

«Ma ei kuula neid inimesi. Teen lihtsalt oma asja. Olen kolmekordne maailmameister. Arvan, et tean, mida teen. Mõned inimesed on lihtsalt väga tüütud. Ma tean, kes need inimesed on, ja ma ei pööra neile suurt tähelepanu. Olen oma karjääriga nii kaugele jõudnud,» rääkis Verstappen.