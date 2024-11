Zirk jäi MK-etapil esimesena pjedestaalilt välja: väga tahtsin seda poodiumit

«Hooaja sees ma ei ole nii kiiresti ujunudki, see on alati positiivne. Reeglina vabaujumises ma suudan hooaja sees paremaid aegu näidata ning liblikujumises tiitlivõistlustel, aga nagu ma ütlesin, siis väga hea aeg. Mõned pöörded ei klappinud ja ka finiš, aga täpsema analüüsi teeme peale võistlust,» lisas 25-aastane ujuja, kes oli neljas ka eelmisel etapil.

«Positiivne oli see, et kolme etapi kokkuvõttes tuli praegu kiireim aeg. Siiski parandamisruumi veel on ja eriti veealuses osas, kus ma tunnen, et on suurim varu. Hoian pea püsti ja homme juba viimane start,» lisas ta.