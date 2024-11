Toyota sõelus välja uued talendid, kellest üks on isegi Rovanperäst jagu saanud

«Olen väga rahul, sest valmistusin nädalaks tõsiselt. Teadsin, et väljakutse on raske, sest Jaapanis on väga palju andekaid sõitjaid. Mul on asfaldil vähe kogemust. Nii et polnud kõige lihtsam, aga üritasin sujuvalt sõita,» rääkis Uus-Meremaa rallisarjas Škoda Fabiga R5ga juunioride arvestuse esikoha kindlustanud Jones.