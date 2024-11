Esimesena finaali ukse taha jäänud Zirk: ei saa salata, olen pettunud

«Iga MK-etapiga tuli üks finaal juurde, mis on väga positiivne. Finaalis tahaksin teha kontrollitud ujumise, kus kontrollin distantsi esimest poolt. Kerge väsimus on sees kõikidest nendest startidest, kuid kõik finalistid on sarnases olukorras,» lisas ta pressiteates.