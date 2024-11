Laskesuusaäss naudib kalli investeeringu tootlust: tänu sellele on mul rivaalide ees suur eelis

Sest kui enne 2021/22 hooaega oli Samuellsonil ette näidata «kõigest» üks olümpiahõbe, siis praeguseks on ta individuaalsete* medalite arv suurenenud juba viieni. Lisandunud on MM-kuld, -hõbe ja kaks -pronksi.

Samasugune hüpe on toimunud ka MK-võistlustel, sest kui enne 21/22 hooaega oli ta poodiumil käinud kuus korda, siis praeguseks on vastav number juba 18.

See tähendab, et suusamasin on ennast ka juba majanduslikult ära tasunud: ainuüksi eelmisel hooajal pistis Samuelsson auhinnarahadena taskusse 150 000 eurot.

«Tänu sellele on mul võimalik kohe sealsamas teha üks hea suusasõit või üks korralik jõusaalitrenn. See on küll väga suur investeering, kuid tegelikult olen üllatunud, et rohkem inimesi samamoodi ei talita. Sest see on väga suur eelis, mis mul teiste eest on,» sõnas 27-aastane laskesuusataja.