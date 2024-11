M-Spordi pealik hoiatab: kui nii läheb, oleks see meie jaoks kabelimats

Millest jutt? Autoralli MM-sarja reeglid on pandud praegu paika hübriidmootoritega ralliautode ümber ning kehtivad 2026. aasta lõpuni. Ometi hakkas oktoobris ringlema ralliringkondades kuulujutt, et hübriid võib järgmisel hooajal kaduda...

Säärase sahina n-ö allikaks on M-Sport, kes leiab, et hübriididega jätkates on nad sunnitud lihtsalt kodinad kokku pakkima.

Sest seepärast, et Rahvusvaheline autoliit (FIA) haus hübriididega seoses reeglimuudatust, mis kohustaks meeskondi streikivaid hübriidajameid parandama.

Senimaani on tõrkuvate või mittetöötavate hübriidide puhul olnud lahenduseks lihtne reset ehk taaskäivitamine või siis pelgalt leppimine, et seda enam masinal pole. FIA tahab seda aga muuta ja see valmistabki Millenerile muret, sest muudatuse tulemusena suureneksid võistkonna kulud mitme miljoni euro võrra.

«Sooviksin esimese asjana rõhutada, et hübriidtehnoloogia, mida soovime autoralliga turundada, on meie jaoks jätkuvalt väga oluline. Seda kasutatakse tavaautodes, sealjuures ka uutes, sest elektriautode pealetulek on osutunud aeglaseks,» vahendab Rallit.fi tiimibossi öeldut.

«Ühesõnaga, trend on muutunud ning sellest vaatevinklist on see teema vägagi oluline. Kuid kahjuks tähendaksid uued turvaregulatsioonid, mis kohustaksid pärast avariisid meil hübriidajameid parandama, väga suuri kulusid, mis poleks meie jaoks võimalikud,» selgitas ta, miks nad on M-Spordiga esitanud FIA-le soovi hübriid MM-sarjast sootuks kaotada.

«Me ei palu seda mitte hübriidajamite pärast, vaid selle pärast, et meil pole võimalik neid mõistliku raha eest kasutada ja parandada. Räägime ikkagi mitmetest miljonitest lisakulust, mida me lihtsalt ei saa endale lubada,» lisas ta.

FIA on antud teemal konsulteerinud ka teiste võistkondadega, kuid ühtegi otsust, mis saab edasi, veel langetatud pole.