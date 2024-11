Euroopa värvikamaid korvpallitreenereid: jalgpall lihtsalt naerab meie üle

Pole eriline saladus, et Euroliiga ja Rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA suhted pole kõige roosilisemad. Tõsi, ühe valikmängude akna suhtes on kompromiss leitud, aga see õnnis aega jääb veebruarisse.

«Praegu saan kinnitada, et istun koondise pingil,» ütles türklasest loots usutluses Meridian Sportile. «Meie eesmärk on tulevalt EMilt medal võita. Meil on praegu hea põlvkond mehi. Loodetavasti on kõik samal lainel.»