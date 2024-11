Eneli Jefimoval jäi seljataha elu raskeim laager: see oli enam-vähem ellujäämine

Kõrvalalast taastumiseks jäi 17-aastasel sportlasel napilt tund. Nii piirdus Jefimova oma põhi-, 100 m rinnulidistantsi finaalis ajaga 1.05,17. Hommikuses eelujumises oli tulemus 48 sajandikku võrra parem. Tema enda nimele kuuluv Eesti tippmark on 1.03,21.

«Hommikul ujusin 1.04,6, mis on tegelikult okei aeg. Arvestades, kui raske laager mul hiljuti oli. Sellest pole veel kindlasti ära taastunud,» rääkis Jefimova ETV spordisaates ning lisas, et teisele ujumisele jättis selgelt jälje ka varasem kompleksdistants.

«Treener pani lihtsalt alad paika. Ei saa öelda, et see oli vale valik. Pingutama peab ikkagi ka. Raske peab ka olema. Kompleksis tuli 2 sekundiga isiklik rekord. Rinnuli pingutasin ka, aga see oli rohkem lõppu jõudmine.»