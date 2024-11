Kullamäe oli Bilbao võidumängu üks peaarhitekte

Bilbao on kolme võidu ja kolme kaotusega Hispaania kõrgliigas üheksas, kuid nende kannul on Gran Canaria ja Murcia, kel on üks mäng vähem peetud. Bilbao hooaeg jätkub kolmapäeval FIBA Europe Cupis, kui võõrustatakse Gruusia klubi Kutaisi.