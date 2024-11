14-aastane venelanna jäi dopinguküttidele vahele

Positiivse dopinguproovi andmise ajal oli ta 14 aastat ja pool aastat vana, mis teeb temast noorima Venemaa sportlase, kes on vahele jäänud antidopingureeglite rikkumisega.

Zagartdinovale määrati kolm aastat kehtiv võistluskeeld, ta saab uuesti võistelda 2027. aasta mais, kui on 17-aastane.

Venemaal on dopinguga probleeme olnud pikka aega. Kõigist venelastest, kes on praegu dopingu kasutamise eest mängukeelu all - 17 olid karistuse saamisel alla 18-aastased, kirjutab Tass.