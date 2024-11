Laskesuusatamise teleõigused kütavad Rootsis kirgi, olümpia tuleb seekord teisiti

Kui suvel sai selgeks, et Rootsi rahvusringhääling (SVT) näitab laskesuusatamise MK-sarja vähemalt kuni 2030. aastani, siis 2026. aasta taliolümpiat näevad läänenaabrid sootuks erakanalis.

Nimelt on Rootsis olümpiamängude teleõigused jagatud rahvusringhäälingu ja erakanali TV4 vahel. Lõviosa spordisaladest näitab SVT, kuid populaarse laskesuusatamise teleülekanded kolivad TV4, mis näitab laskesuusatamist esimest korda pärast 2017. aastat.

«On selge, et oleksime tahtnud ka laskesuusatamist näidata. Kuid see on paratamatu, et kui õigused on jagatud, siis keegi saab endale mõne asja, mida ihkab ka teine,» ütles SVT spordidirektor Max Bursell Expressenile.

2018. aasta Pyeongchangi taliolümpial Rootsi teatemeeskonnaga kulla võitnud Sebastian Samuelsson oli uudise üle väga üllatunud. 2022. aastal Pekingis teatenaiskonnaga olümpiavõitjaks tulnud Elvira Öberg ei näe muretsemiseks põhjust.

«Eks nüüd tulevad sisse reklaamipausid ja muu selline, aga minu mäletamist mööda olid TV4 laskesuusaülekanded väga okeid. Nii et ma väga ei muretse,» ütles Öberg.

Sa Samuelsson oli meelestatud positiivselt. «Samas on omamoodi lõbus, et TV4 tunneb, et laskesuusatamise eest tasus võidelda ja et nad seda väga tahtsid. See näitab, kui populaarseks on laskesuusatamine muutunud ja kui ahvatlevad on teleõigused. Ma arvan, et seal olid rasked läbirääkimised, kuid ma arvan, et see saab olema suurepärane,» rääkis ta.

Rootsis on laskesuusatamise populaarsus liikumas tõusujoones. Kuigi juba ajalooliselt on see taliala nende jaoks olnud oluline, siis viimaselt kahelt taliolümpialt on nopitud kaheksa medalit, neist kolm kuldsed.

Samuelsson nõustub, et laskesuusatamine elab Rootsis heal ajal. «Vahe on suur, kui mõelda sellele, milline oli seis aastatel 2016-2017, mil ma koondisega liitusin. Laskesuusatamine oli juba siis populaarne, kuid oli paar raskemat aastat. Nüüd aga märkad, et see on hoopis teine ​​asi,» rääkis Samuelsson.

Tänavune laskesuusatamise MK-sari algab Kontiolahtis 30. novembril. Eestis kuuluvad laskesuusatamise MK-sarja ülekandeõigused ERRile. Alates 2026. aasta Milano-Cortina olümpiast näeb ka olümpiamängude ülekanded ERRi vahendusel.