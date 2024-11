Hamilton tegi terava torke: andke meile paremad rehvid ja me võistleme

F1 karussell on sel nädalal Brasiilias Sao Paulos, kuid hoovihma tõttu jäi laupäevane kvalifikatsioon pidamata. Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes) andis mõista, et suurem probleem on Pirelli toodetud vihmarehvides, mis ei lase F1 autodel suures vihmasajus võistelda.