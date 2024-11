Ajakirjanikule kallale tunginud NBA tähe osas algatati uurimine

«Kui ma näen, et inimesed ütlevad, et ma lihtsalt ei taha mängida... Olen selle linna jaoks liiga palju teinud, pannud ennast ohtu, aga inimesed ikka ütlevad nii,» selgitas Embiid.

NBA teatas avalduses, et 76ersi meeskonna riietusruumis toimunud tüli on neile teada ja on algatatud uurimine. Philadelphia klubi president Daryl Morey ütles ESPN-ile, et klubi on samuti algatanud juurdluse ja võtab olukorda väga tõsiselt.