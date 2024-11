Jari-Matti Latvala tahab uuel aastal taas regulaarselt võistelda

Kui osalise koormusega sõitjad on viimastel aastatel muutunud WRCs tavaks, siis osalise koormusega tiimijuht on uus nähtus. Latvala usub, et Toyota võimaldab talle seda. «Ütlesin neile, et tahan ise rohkem sõita. Üks põhjus on see, et järgmine hooaeg on 14 rallit, millest kuus väljaspool Euroopat. Tahaksin rohkem Euroopas olla, et ei peaks kõigil MM-rallidel kohal käima. Sooviksin vähem reisida,» lisas ta.